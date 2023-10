Lions Club Agrigento, inaugurato l’anno sociale con 4 nuovi ingressi 

La cerimonia di Apertura del nuovo anno sociale del Lions Club Agrigento Host, presieduto dall’Avv. Adriano Barba, si è svolta sabato 30 settembre 2023 presso l’Hotel della Valle di Agrigento. Alla cerimonia hanno preso parte il Past Governatore in sede Dr. Valerio Contraffatto, il Presidente della X Circoscrizione Avv. Giacomo Cortese, il Presidente della Zona 26 in sede Dr. Giuseppe Caramazza ed il Presidente del Leo Club Agrigento Host Dr. Antony Dalli Cardillo.

Tante le autorità civili e religiose invitate e, tra queste, hanno preso parte alla serata il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento Avv. Vincenza Gaziano ed il Parroco della B.M.V dell’Itria e Presidente del Consiglio Pastorale di Favara don Calogero Lo Bello che ha impreziosito la serata con il suo intervento e la benedizione finale.

Nel corso della cerimonia si è svolta anche l’investitura di quattro nuovi soci: l’Ing. Giuseppe Sorce di Favara, il Dr. Salvatore Cultrera di Agrigento, l’Avv. Liborio Gaziano di Santa Elisabetta ed il Dr. Leonardo Pitruzzella di Favara. Durante la serata il Presidente Barba ha esposto le linee programmatiche del nuovo anno sociale ed i prossimi appuntamenti di service locali e nazionali. Lo stesso si dice “soddisfatto per il clima di grande convivialità che ha animato l’intera cerimonia, arricchita dall’ingresso di quattro giovani professionisti che, certamente, con le loro qualità umane e professionali sapranno dare un prezioso contributo al Lions Club Agrigento Host”. Tanti i service a sostegno di diverse aree tematiche a cominciare da Sport e Disabilità, Ambiente ed Area Fame oltre alla riconferma di tutti i service che da sempre hanno contraddistinto l’azione del Club come la mezza maratona di Agrigento e la rappresentazione teatrale con la compagnia dello stesso club “Attori per caso” coordinata dal regista e socio Dr. Alfonso Gueli.