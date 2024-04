L’Unuci Agrigento dona circa mille euro alla parrocchia del Sacro Cuore

Quasi mille euro dalla sezione agrigentina dell’Unuci alla parrocchia del Sacro Cuore del quadrivio Spinasanta del capoluogo. L’iniziativa è stata delle appartenenti al gruppo donne dell’associazione degli ufficiali in congedo, le quali hanno lanciato una sottoscrizione tra i soci raccogliendo così la non trascurabile cifra di 943 euro.

La somma, con tanto di mega assegno simbolico, è stata consegnata dal tenente Carmelo Fenech, presidente della sezione agrigentina, dai componenti del Consiglio direttivo e dalla responsabile del gruppo donne Calogera Nobile sabato scorso, in occasione della santa messa officiata nella nuova chiesa, al parroco don Mario Sorce.

Fenech e la signora Nobile hanno sottolineato come questa iniziativa non sia nuova. Già in passato, infatti, le donne Unuci hanno raccolto generi di prima necessità ed alimentari per donarli ad associazioni di volontariato che assistono aventi bisogno.

Don Sorce ha ringraziato evidenziando come la gestione di una struttura parrocchiale come la sua sia particolarmente onerosa e come le famiglie bisognose siano parecchie per cui l’esigenza di avere fondi e materiale da devolvere è sempre pressante.