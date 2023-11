Lutto nella Guardia di Finanza, morto il tenente colonnello Maurizio Pellegrino 

Lutto nella Guardia di Finanza. Il comandante del Nucleo Polizia Economica Finanziaria di Agrigento, Maurizio Pellegrino, è deceduto nella giornata di ieri a causa di un male incurabile. L’ufficiale aveva 53 anni. Lascia moglie e due figli. Apprezzato servitore dello Stato, ricordato da tutti i colleghi per il suo animo nobile. Agrigento piange un ottimo comandante e una brava persona. Pellegrino era originario di Corigliano. “Al caro collega va il nostro senso di profonda gratitudine per il prezioso contributo fornito al Corpo, con passione e dedizione, da irreprensibile servitore dello Stato. Ci stringiamo, con cristiana partecipazione, alla famiglia in un affettuoso e commosso abbraccio” – ha detto il comandante regionale delle Fiamme Gialle, il generale Cosimo Di Gesù.