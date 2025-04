La truffa della plastica, sequestrati 2.5 milioni di bicchieri 

Sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo e dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane 2.447.520 articoli in plastica, in quanto sulle confezioni vi erano indicazioni tali da indurre il consumatore in inganno circa l’effettivo numero di bicchieri e piatti nelle singole confezioni.

Si tratta di una partita di prodotti in plastica monouso proveniente dalla Turchia e sottoposta a controllo doganale sulla base di analisi dei rischi: in sede di controllo, si e’ appurato che sui pacchi erano apposte etichette ingannevoli, che indicavano una quantita’ di pezzi non corrispondente a quella effettivamente contenuta. Pertanto, accertato un tentativo di frode in commercio ai danni del consumatore, che avrebbe acquistato i prodotti convinto di trovare una maggiore quantita’ di pezzi invece di quella effettivamente contenuta gli operanti hanno sottoposto a sequestro la merce e denunciato l’importatore all’autorita’ giudiziaria che ha convalidato il sequestro.