Un francobollo speciale per i 50 anni del FAI con un omaggio ad Agrigento 

Viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicato al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nel 50°anniversario della fondazione. Lo rende noto Poste Italiane. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., bozzetto a cura di Jean Blanchaert. La vignetta riproduce il logo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, creato per il 50° anniversario della fondazione, avvenuta nel 1975 con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Il protagonista del logo è l’uccellino bifronte – perché, come Giano, guarda al passato e allo stesso tempo rivolge lo sguardo verso il futuro. Il riferimento delle tre colonne e a quelle del Tempio dei Dioscuri, che con l’ulivo, costituiscono l’emblema di un bene del FAI particolarmente rappresentativo del paesaggio italiano come intreccio di storia e natura: il giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento.