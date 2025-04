Ospedale di Licata, Stefano Cipolla nuovo primario del reparto di Oculistica 

Il dottore Stefano Cipolla è il nuovo direttore del reparto di Oculistica dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Il primario si insedierà oggi e si occuperà della gestione del nuovo reparto e delle nuove strumentazione che a breve dovrebbe essere consegnate. Cipolla vanta una vasta esperienza pluriennale in chirurgia oculistica. Il nuovo reparto di Licata colmerà quella carenza assistenziale in un vasto territorio a beneficio della collettività dovuta all’assenza di strutture del genere tra Canicattì e Gela.

Sull’apertura del reparto è intervenuto anche il deputato licatese del Movimento Cinque Stelle, Angelo Cambiano: “Accolgo con soddisfazione la notizia della prossima apertura del reparto di Oculistica presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Si tratterebbe di un passo molto importante per migliorare l’offerta sanitaria del nostro territorio. In un contesto in cui spesso le realtà ospedaliere periferiche vivono una condizione di marginalità in termini di servizi specialistici, l’apertura del reparto di Oculistica a Licata garantirebbe all’utenza di un vasto comprensorio l’accesso a prestazioni di alto livello, contribuendo a ridurre le sperequazioni territoriali in ambito sanitario”. “L’importanza di un simile reparto– aggiunge Cambiano – si ricollega alla funzione preventiva e terapeutica della salute oftalmica che risulta essenziale al fine di garantire la qualità della vita dei cittadini.”