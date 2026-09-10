Madonna della Catena, al via i festeggiamenti nel quartiere di Villaseta: il programma

Da domenica 6 a domenica 13 settembre il quartiere di Villaseta, ad Agrigento, vive la settimana dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, giunti quest’anno al 455° anno dalla diffusione del culto. La comunità si prepara alla giornata culminante di domenica 13 settembre, con la Messa solenne e la processione del simulacro per le vie del quartiere.

Come da tradizione, ai festeggiamenti religiosi si affiancano le iniziative collaterali del “SitaFest – Quartiere in festa”, la festa di quartiere promossa in collaborazione con l’Associazione Culturale Quasillus, che quest’anno raggiunge la 6ª edizione e prende il via domani, giovedì 10 settembre, proseguendo fino a domenica 13.

La manifestazione è organizzata dalle parrocchie dell’Unità Parrocchia Maria SS. della Catena in Santa Croce e San Lorenzo, guidata dai parroci Don Alessio Caruana e Don Matteo Mantisi, insieme alla Confraternita Madonna della Catena e ai Devoti Portatori della Madonna; il coordinamento delle iniziative collaterali sono curati in collaborazione con l’Associazione Culturale Quasillus.

IL PROGRAMMA

Da domenica 6 a domenica 13 settembre Installazione di luminarie artistiche in Piazza Madonna della Catena e nelle vie adiacenti.

Giovedì 10 settembre

17:00 – Giochi in piazza per bambini e ragazzi

21:00 – Sagra della salsiccia (a cura dei Devoti Portatori della Madonna) e spettacolo musicale “DuoDoro – I grandi successi della musica italiana”

Venerdì 11 settembre

21:00 – “Luce Nuova in Festa”, spettacolo di varietà e musica a cura dei ragazzi dell’oratorio

Sabato 12 settembre

21:00 – Serata di cabaret e musica con le “Blues Sisters” e i “Fan Audio – Live Band”

Domenica 13 settembre – giornata clou dei festeggiamenti

11:00 – Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano

12:00 – Raduno moto e benedizione, a cura del Vespa Club Pirandello e Vespa Club Agrigento

18:00 – Esibizione del Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” per le vie del quartiere

19:00 – Processione solenne del simulacro per le vie del quartiere

21:00 – Spettacolo di Giochi Pirotecnici

21:30 – Serata di intrattenimento in Piazza e chiusura dei festeggiamenti