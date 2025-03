Mandorlo in Fiore, ecco come cambia la circolazione veicolare

In occasione del “77° Mandorlo in Fiore” che si svolgerà dal 08 al 16 Marzo 2025, la circolazione veicolare sarà regolamentata come segue:

al viale della vittoria divieto di sosta con rimozione lato mare nei giorni dal 08 al 16 Marzo 2025 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 – tratto compreso tra la Salita Coniglio e l’incrocio con Piazza Marconi; divieto di circolazione nei giorni 8-9-13-14-15 e 16 Marzo 2025 dalle ore 17,00 alle ore 24.00 nel tratto compreso tra incrocio Salita Coniglio e Piazza Marconi.

Sarà consentita la sosta momentanea in prossimità della scuola Lauricella in concomitanza con gli

orari di ingresso e di uscita degli alunni.

In piazza Pirandello sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 00.00 del 9 marzo fino a cessata esigenza e divieto di circolazione dalle ore 9 del 9 marzo ad eccezione dei mezzi di soccorso e degli automezzi delle forze dell’ordine. Chi proviene da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane e via Barone, dovrà transitare per la via Amendola, mentre i residenti nelle vie Orfane e Barone potranno raggiungere le loro abitazioni attraversando piazza Pirandello. In piazza Sinatra sarà istituito lo stesso divieto di sosta con rimozione.

Chiusa al transito la via Atenea a partire dalle 8 del 9 marzo fino a cessate esigenze; Giovedì 13 Marzo 2025 dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno in Piazza Vittorio Emanuele, lato adiacente la Banca San Paolo, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione per consentire il montaggio della tenda della protezione civile.

Secondo l’ordinanza, sarà possibile parcheggiare a piano San Gregorio, al parcheggio multipiano via Empedocle, nel piazzale della casa natale di Pirandello, lungo il viale Sicilia a Fontanelle e in piazzale Ugo La Malfa.