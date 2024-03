Mandorlo in fiore, i bambini del mondo ballano per le scuole: le immagini

Siamo nel vivo della settimana del 76esimo Mandorlo in Fiore. Questa mattina i gruppi de “I bambini del Mondo” (Costarica; Kirzighistan; Lituania; Macedonia; Polonia; Bulgaria; Romania; Serbia; Ucraina; Uzbekistan) si sono esibiti al Palacongressi in uno spettacolo per le scuole. Fin dalla sua nascita il Festival “I Bambini del Mondo” coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della Pace e della Fratellanza tra i popoli in difesa dei diritti dei minori, così come voluto dai fondatori del Festival, Claudio Criscenzo e Giovanni Di Maida.