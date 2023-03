Mandorlo in fiore, il Prefetto Cocciufa accoglie i gruppi folk per il tradizionale scambio doni

Come tradizione i gruppi partecipanti al Mandorlo in Fiore sono stati accolti questa mattina dal Prefetto Cocciufa e dal Sindaco Franco Miccichè per lo scambio dei doni e per evidenziare ulteriormente lo spirito della festa che da anni lancia un messaggio di pace e concordia fra i popoli. Le rappresentanze dei gruppi patrimonio immateriale dell’Unesco hanno voluto donare simboli dei loro popoli e delle loro tradizioni.

“Agrigento è popolo accogliente e di accoglienza. Questo momento simbolico dei doni ai gruppi folk di tutto il mondo è fondamentale per sottolineare l’importanza dello scambio tra culture”, ha dichiarato il prefetto Cocciufa. “Dopo lo stop legato alla pandemia, per me oggi è la prima volta che assisto alla festa, ed è un momento speciale e sono anche emozionata di accogliere nel palazzo di città le delegazioni. E’ fondamentale lanciare questi piccoli e importanti messaggi di pace e amore tra i popoli”, ha concluso il Prefetto.

Questo pomeriggio attesa la fiaccolata dell’Amicizia.