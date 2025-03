Marta Castelli nuova vice presidente distrettuale Leo Club Sicilia

Lo scorso sabato 15 marzo, durante la distrettuale Leo tenutasi ad Aci Castello (CT) che ha riunito i soci dei Leo Club di tutta la Sicilia, l’agrigentina Marta Castelli è stata eletta Vice Presidente del Distretto LEO 108 YB Sicilia per l’anno sociale 2025/2026, proclamata dall’attuale Presidente del Distretto, Domenico Levita, alla presenza di numerose cariche Leo e Lions. Marta Castelli, appena 25 anni, ha già una lunga e ricca carriera leonistica sia a livello locale che nazionale, tra cui Presidente del Leo Club Agrigento Host nell’a.s. 2022/2023; di Vice Segretario del Distretto LEO 108 YB Sicilia nonché Coordinatore della Causa Globale Diabete del Multidistretto LEO 108 ITALY per l’anno sociale in corso.

“La nostra Marta Castelli – spiega Francesco Bonfiglio, Presidente del Leo Club cittadino – oltre ad essere una formidabile LEO è una ragazza dalle mille capacità ed ero sicuro che avrebbe raggiunto questo importante traguardo. Sono contento che finalmente il Distretto abbia un Vice Presidente espressione del nostro Club e ovviamente sono molto contento anche per l’amicizia che lega me e Marta, per me è come una sorella. La aspetta un anno faticoso ma siamo sicuri che darà il meglio di sé”.

Nella stessa giornata, è stato eletto e proclamato Presidente distrettuale il catanese Matteo Siculo, mentre la modicana Fausta Dugo ha ricevuto l’endorsment per la candidatura alla Vice Presidenza del Multidistretto Leo ITALY.