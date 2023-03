Messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo alcune strade provinciali: al via la gara

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà interventi sui ponti e viadotti di alcune strade provinciali. E’ stato infatti pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando relativo alla gara per l’Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le strade provinciali n. 31 Cattolica Eraclea-Cianciana, n. 17 Siculiana-Raffadali, n. 1 Spinasanta-Villaseta, n. 32 Ribera-Cianciana, n. 34 Bivio Tamburello-Bivona, n. 37 Sciacca-Caltabellotta-San Carlo e sulla SPC ex consortile n. 28 Voltano – Molinazzo- Zotta d’Argento.

La gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica, e le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del prossimo 17 aprile 2023 esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero Consorzio, mentre l’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 8:30 del 18 aprile nella sala gare del Libero Consorzio (via Acrone n. 27).

L’importo a base d’asta dei lavori è di 1.730.000,00 euro, compresi 51.900,00 euro per oneri di sicurezza. Il progetto, elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali, è stato finanziato con DM 225//2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di Province e Città metropolitane.