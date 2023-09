Migranti, tre navi private per svuotare l’hotspot: il piano della Prefettura di Agrigento

La Prefettura di Agrigento e le Libertà Civili di intesa con la struttura Polizia di Stato sul territorio operativo di Lampedusa hanno attivato ogni sforzo per svuotare l’isola ed evitare nuovi sbarchi attraverso l’impiego di navi della Capitaneria e della Marina che, come nave Diciotti, soccorrono e fronteggiano l’arrivo di barchini.

Inoltre, per i prossimi giorni, il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha requisito tre navi di compagnie di navigazione private tra cui Siremar allo scopo di svuotare rapidamente e costantemente l’Hot Spot ed evitare assembramenti in porto.

L’Agenzia delle Dogane sta provvedendo a rimuovere barchini accumulati al molo Favaloro trasportandoli in un sito temporaneo.

Frattanto donne e minori in situazione di particolare fragilità saranno ospitati presso “Casa Fratellanza” grazie all’intervento del Vescovo e al Parroco di Lampedusa. Contemporaneamente anche dalla Protezione Civile sono in arrivo due pullmini e strutture di rinforzo per alleggerimento della pressione sull’isola.