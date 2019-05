“Morti e infortuni sul lavoro”, la Cgil Agrigento scrive al Prefetto Caputo

“Agrigento ha il triste primato di avere iniziato l’anno con il primo morto sul lavoro in Italia. La giornata del “primo maggio” è stata funestata da lavoratori morti sul lavoro. Cresce anche il numero del totale delle denunce per infortuni sul lavoro che ha raggiunto lo scorso anno quota 641.261, +0,9% rispetto al 2017. In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 59.585 (+2,5%).” Scrive cosi il segretario della Cgil Agrigento, Massimo Raso, nella lettera inviata al Prefetto Dario Caputo.

“Nei mesi scorsi, grazie anche alla Sua sensibilità, continua Raso, abbiamo avviato un proficuo lavoro che ha portato alla stesura di una “bozza” di protocollo che condensa gli impegni che le varie parti (istituzioni e organi della vigilanza, associazioni dei lavoratori e delle imprese) possono mettere in campo in funzione della prevenzione e della crescita di una cultura della sicurezza. La presente per sollecitare la riconvocazione di quel “tavolo” per arrivare alla stipula vera e propria del protocollo e all’avvio delle iniziative”.