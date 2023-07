Movida, la nuova ordinanza: a San Leone locali aperti fino alle 3 nel weekend 

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato una nuova ordinanza con cui viene regolata la vita notturna e la movida in città. Il provvedimento avrà efficacia a partire da martedì 1 agosto e resterà in vigore fino al 13 settembre. L’ordinanza è di fatto uguale a quella già firmata precedentemente. In particolare: a partire dalla mezzanotte sarà vietato vendere bevande alcoliche da asporto. I locali, oltre quell’orario, potranno somministrarle soltanto negli spazi di loro pertinenza. Vietata, inoltre, la vendita di bottiglie in vetro.

Gli orari di chiusura degli esercizi commerciali saranno i seguenti: nel centro città tutti i giorni alle 02:00 con l’obbligo per i titolari di abbassare la musica a partire dalla mezzanotte consentendo, solo all’interno, la filodiffusione. A San Leone, quartiere in cui insistono i principali locali della movida, la chiusura degli esercizi dovrà avvenire alle 02:00 dal lunedì al giovedì (e la domenica) mentre il venerdì, il sabato e nei prefestivi locali chiusi alle 03:00. Anche in questo caso le emissioni sonore esterne dovranno cessare a partire dalle 01:00 con tolleranza di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari, di sgombero e sistemazione locale.