Movida violenta, due risse in poche ore ma quella divenuta “virale” non è ad Agrigento 

Movida violenta a San Leone. Sono stati due gli interventi, nel giro di poche ore, delle forze dell’ordine nei pressi del porticciolo turistico. Sono stati i militati dell’Esercito, impegnati nel servizio “Strade sicure”, a sedare gli animi dei giovani contendenti. E nelle ultime ore, invece, è diventato virale sui social un video di un’altra zuffa che, in un primo momento, sembrava essere divampata all’esterno di un locale di San Leone. Le immagini, già dalla giornata di venerdì, sono rimbalzate sugli schermi degli smartphone con un chiacchiericcio che indicava il luogo proprio nel cuore del quartiere balneare agrigentino. Dopo le dovute verifiche, invece, si è scoperto che la rissa in questione è sì avvenuta ma non ad Agrigento bensì a Ispica, in provincia di Ragusa. La notizia della rissa a San Leone, dunque, è risultata priva di fondamento.