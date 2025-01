“Natale in vetrina”, domani la premiazione a Porta di Ponte 

La V Commissione Consiliare del Comune di Agrigento, composta da Teresa Nobile, Mario Fontana, Simone Gramaglia e Antonino Costanza Scinta, è lieta di annunciare che domani, lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 18:30 a Porta di Ponte, si terrà la cerimonia di premiazione di “Natale in Vetrina”.

Il concorso, rivolto ai commercianti, ristoratori, artigiani e strutture ricettive, ha messo in luce le vetrine di via Atenea che si sono distinte per originalità, tecnica espositiva e interpretazione del tema delle favole natalizie. L’iniziativa ha contribuito ad abbellire la città durante le festività, promuovendo al contempo la creatività e il senso di comunità. La serata prevede oltre alla premiazione delle vetrine vincitrici, anche momenti di intrattenimento e animazione per bambini, con l’arrivo della Befana, e la possibilità di degustare dolci natalizi e specialità locali.

“Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare alla serata – dicono i componenti della V Commissione – che rappresenta un’occasione per chiudere le festività e celebrare il talento creativo dei nostri commercianti.”