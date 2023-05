“Non diffamò ex direttore dell’Asp di Agrigento”, assolto segretario generale Fials

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Vincenzo Ricotta, ha disposto l’assoluzione “perchè il fatto non costituisce reato” nei confronti di Amedeo Fulgano, segretario generale della Fials di Agrigento. Il dirigente sindacale era finito a processo, con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in seguito alla denuncia dell’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento Salvatore Lucio Ficarra. Al centro del processo una nota con la quale la Fials criticava l’operato del manager dell’Asp in relazione al trattamento die lavoratori contrattisti ex Lsu. Il giudice, accogliendo la richiesta dell’avvocato Francesco Gibilaro, ha disposto l’assoluzione del dirigente sindacale.