Non si ferma la generosità degli agrigentini, donazioni al reparto hospice di Agrigento

Da diversi anni le cure palliative in provincia di Agrigento sono uno dei fiori all’occhiello delle cure territoriali. L’attenzione, la competenza e la sollecitudine verso le esigenze e i desideri della persona ammalata e del suo nucleo familiare hanno trovato testimonianza, ancora una volta, nelle donazioni di beni materiali da destinare al reparto hospice di Agrigento, per migliorare il comfort delle persone ricoverate. I donatori, in quest’ultima occasione, sono stati i familiari di quattro degenti e la parrocchia San Pio X di Agrigento che ha fatto da tramite per il perfezionamento delle procedure.

Al di là del valore materiale dei doni, è fondamentale sottolineare il significato profondo di questi gesti commoventi che manifestano delicata sensibilità e senso di solidarietà verso altri sofferenti, ed esprimono anche la sinergia fra ente e cittadini oltreché il legame che l’équipe curante sa costruire con il nucleo familiare in momenti di grande angoscia e dolore.

La direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento rivolge un sentito ringraziamento alle famiglie e alla comunità della parrocchia San Pio X di Agrigento ed un meritato plauso allo staff dell’hospice guidato dalla dottoressa Paola Toscano. L’hospice del “San Giovanni di Dio” è un servizio afferente al Distretto Sanitario di Agrigento diretto dal dottor Ercole Marchica.