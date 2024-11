Omceo e l’associazione Donne Medico insieme per dire Basta alla violenza di genere

È in programma domani, dalle 9, nella sala Geraci dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Agrigento, il convegno sul tema “Giornata mondiale contro la violenza di genere. Noi diciamo basta” a cura di Omceo e della sezione agrigentina dell’associazione Donne Medico. La prima sessione dei lavori, a cura di Melinda Santoro, tratterà il tema: “Donne vittime della violenza di genere: quadri psicopatologici” e sarà moderata da Rosa Avarello, Mattia Aquilino e Rosa Sgarito. Subito dopo, Stefania Virone parlerà di “Violenza di genere: le forme della violenza. Tipologia del maltrattante/abusante” e, a seguire, si terrà la tavola rotonda con le considerazioni sulla violenza di genere di Antonella Bonifacio, Giuseppina Zarbo e Alessia Vinci.

Dopo il coffee break previsto alle 12, Gabriele Calogero Onolfo e Giorgio Di Benedetto terranno le Riflessioni musicate e subito dopo, moderato da Rosaria Inguanta, Rosaria Lumia, Valentina Cacciatore e Angelina Meli, sono in programma la discussione, a cura di Linda Vitali, su “Il rischio aggressioni sul luogo di lavoro in ottica di genere: i dati, la prevenzione e la gestione” e l’approfondimento di Federica Paci sul tema “Accoglienza e presa in carico delle donne vittime di violenza di genere”. Prima della discussione interattiva sui temi trattati e la conclusione dei lavori, è prevista la tavola rotonda “Violenza di genere agli operatori sanitari” con Rosamaria Broccia, Rosa Celauro e Gera Destro.