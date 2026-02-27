Open fiber, banda ultralarga completata in 100 comuni della Sicilia occidentale

Sono in fase di conclusione nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani i lavori di Open Fiber previsti dal “Piano Italia a 1 Giga” per la connettività ultraveloce. A oggi l’infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 100 comuni, con la copertura complessiva di oltre 97mila civici (poco più di 150mila unità immobiliari) in modalità Ftth e Fwa. L’intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La rete ultraveloce oggi disponibile è realizzata in larga parte con la tecnologia Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo. Una quota residua di civici è invece raggiunta dalla tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) soluzione complementare alla fibra ottica che attraverso il segnale radio permette di raggiungere le zone più impervie e di difficile accesso. “La nuova rete a banda ultralarga – afferma Emanuela Vulpetti, referente Affari istituzionali territoriali di Open Fiber in Sicilia – è ormai una realtà consolidata nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, già disponibile per migliaia e migliaia di unità immobiliari. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale, va però registrato ancora un basso tasso d’adesione purtroppo in linea col trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l’utilizzo di questa nuova infrastruttura: far crescere il take-up significa permettere a famiglie, imprese e professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali in rame”.