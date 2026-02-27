Agrigento

Open fiber, banda ultralarga completata in 100 comuni della Sicilia occidentale

Sono in fase di conclusione nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sono in fase di conclusione nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani i lavori di Open Fiber previsti dal “Piano Italia a 1 Giga” per la connettività ultraveloce. A oggi l’infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 100 comuni, con la copertura complessiva di oltre 97mila civici (poco più di 150mila unità immobiliari) in modalità Ftth e Fwa. L’intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La rete ultraveloce oggi disponibile è realizzata in larga parte con la tecnologia Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo. Una quota residua di civici è invece raggiunta dalla tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access) soluzione complementare alla fibra ottica che attraverso il segnale radio permette di raggiungere le zone più impervie e di difficile accesso. “La nuova rete a banda ultralarga – afferma Emanuela Vulpetti, referente Affari istituzionali territoriali di Open Fiber in Sicilia – è ormai una realtà consolidata nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, già disponibile per migliaia e migliaia di unità immobiliari. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale, va però registrato ancora un basso tasso d’adesione purtroppo in linea col trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l’utilizzo di questa nuova infrastruttura: far crescere il take-up significa permettere a famiglie, imprese e professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali in rame”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Open fiber, banda ultralarga completata in 100 comuni della Sicilia occidentale
Catania

Trovato con 70 dosi di droga, arrestato pusher
Siculiana

Siculiana, svelato il monumento dedicato a Gerlando Vasile presso la villa comunale
Agrigento

Libero consorzio Agrigento, integrazione oraria per 133 dipendenti part time
Sciacca

Crisi marineria locale a Sciacca, avviato confronto con diversi istituzioni
Sicilia by Italpress

Nasconde in casa armi e 6,5 chili di droga, arrestato un 34enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv