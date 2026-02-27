Lampedusa, 11 sbarchi nelle ultime trentasei ore

In poco piu’ di un giorno sono arrivati a Lampedusa undici barconi con complessivamente 308 migranti. Nella notte e nelle prime ore del mattino si sono registrati cinque nuovi approdi, per un totale di 144 persone. Le motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza hanno intercettato barconi e gommoni con a bordo da sei a sessantaquattro migranti, originari di Bangladesh, Egitto, Siria e Pakistan.

I gruppi hanno raccontato di essere partiti da Tajoura, Zuwarah e Garabulli, in Libia, e da Zarzis, in Tunisia. Nella giornata di ieri si erano gia’ verificati altri sei sbarchi con 164 persone, tra cui donne e minori. Due gruppi, composti da ventiquattro e trentadue migranti, erano stati fermati dai carabinieri dopo sbarchi autonomi a molo Madonnina e molo Favarolo. All’hotspot di contrada Imbriacola si trovano attualmente 396 ospiti, di cui 286 in attesa di trasferimento sul traghetto di linea Sansovino diretto a Porto Empedocle.