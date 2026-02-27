Libero consorzio Agrigento, integrazione oraria per 133 dipendenti part time

Una boccata d’ossigeno importante per i 133 dipendenti part time del Libero Consorzio Comunale di Agrigento che, questa mattina, all’interno dell’aula Giglia, hanno firmato l’integrazione oraria con l’aumento a 34 ore lavorative.

“Un provvedimento, ha dichiarato il Presidente Pendolino, che restituisce dignità e serenità ai lavoratori dell’Ente e che andrà a qualificare le professionalità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Un traguardo importante raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con le forze politiche ed in sinergia con il settore risorse umane diretto da Maria Antonetta Testone”.

I Dipendenti hanno firmato, questa mattina, il contratto, in presenza del Presidente Pendolino, del vice Presidente Scicolone, dei Consiglieri Grassadonio e Cutrera, del Segretario Generale Alessandra La Spina, della Dirigente settore Risorse Umane Maria Antonietta Testone in un clima di armonia e proficua collaborazione. Presenti, tra gli altri, le organizzazioni sindacali.

“Un risultato importante. Dopo l’approvazione del PIAO, approvato il 20.02.2026, si e’ arrivati, finalmente, all’integrazione oraria per i 133 dipendenti, ha affermato il vice Presidente con delega alla risorse umane Domenico Scicolone che, nel ringraziare il Presidente Pendolino a nome dei Consiglieri Grassadonio e Cutrera, ricorda l’impegno dell’Amministrazione a favore del personale dell’Ente. Un ringraziamento ai Dirigenti preposti ed agli uffici interessati per aver condiviso il percorso deciso dall’Amministrazione che garantirà efficienza alla macchina organizzativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento”.

La CISL FP esprime profonda soddisfazione per la firma odierna dei nuovi contratti che sanciscono l’adeguamento orario a 34 ore settimanali per tutti i 133 lavoratori a tempo parziale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Questo importante risultato arriva in applicazione del confronto sul piano del fabbisogno del personale e segna un momento di svolta per la stabilità occupazionale dell’ente. La sigla sindacale sottolinea positivamente il “cambio di passo” registrato nell’interlocuzione con l’amministrazione: un metodo basato sulla concertazione che si è rivelato decisivo per sbloccare una situazione attesa da anni.

“Oggi compiamo un passo fondamentale per il superamento del precariato storico e del part-time involontario presso il Libero Consorzio,” si legge nella nota a firma del segretario generale Salvatore Parello -. L’adeguamento a 34 ore rappresenta un riconoscimento della dignità professionale di 230 dipendenti che, con il loro impegno, garantiscono quotidianamente servizi essenziali per il territorio”.

La CISL FP guarda già al futuro. L’organizzazione ribadisce che questo incremento orario non è il punto d’arrivo, ma una tappa intermedia: l’obiettivo finale resta la trasformazione definitiva di tutti i contratti a full-time, per la quale il sindacato continuerà a lavorare con determinazione, creando i presupposti necessari nei prossimi tavoli tecnici.