Ultime Notizie

Strada per Punta Bianca come un percorso di motocross, Mareamico: “investimento della Regione perso”

La nota di denuncia da parte dell'associazione ambientalista di Agrigento

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

“C’è una strada ad Agrigento, importantissima dal punto di vista strategico, per le sue potenzialità turistiche e perché il suo utilizzo porterebbe ad una riduzione del traffico che insiste al villaggio Mosè ed anche perchè permetterebbe agli agricoltori di coltivare le terre della zona.
Questa tracciato dovrebbe congiungere la Strada Statale 115 (dopo il bivio di Naro) con la Strada Provinciale 71 (all’altezza dell’entrata di Punta Bianca); ed invece oggi questa strada assomiglia ad un percorso di motocross! Lo scorso anno la Regione Sicilia aveva approvato – con il Decreto 644 del 3/3/25 – un finanziamento di 602 mila euro per il ripristino di questa strada, ma purtroppo abbiamo appreso che quest’investimento è stato perso”. Cosi in una nota l’associazione ambientalista MareAmico Agrigento.

