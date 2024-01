Ospedale Agrigento, nuova colonna video per il reparto di chirurgia

E’ stata inaugurata presso l’ospedale “San Giovanni di Dio di Agrigento” la nuova colonna video data in dotazione al reparto di Chirurgia diretta dal primario Carmelo Sciumè.

Questo dispositivo, all’avanguardia nel panorama medico, segna un’evoluzione significativa nella pratica chirurgica, promettendo un miglioramento notevole nella qualità delle cure offerte ai pazienti. La colonna video, si caratterizza per la sua capacità di fornire immagini di altissima qualità, in 4k e in 3D, fondamentale per la riuscita di interventi chirurgici complessi. Tutto questo offre a chirurghi, assistenti e studenti una migliore visione dell’intervento chirurgico.

Presenti all’inaugurazione il commissario straordinario ASP, Mario Zappia, e il direttore dell’UOC di Chirurgia Generale, prof. Carmelo Sciumé.