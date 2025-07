Paga rata del finanziamento con i soldi della truffa messa a segno, denunciato agrigentino 

I carabinieri di Cingoli hanno denunciato all’autorità giudiziaria 3 uomini per truffa, ed uno anche per accesso abusivo al sistema informatico in concorso, a seguito di altre indagini condotte. In tutti e tre i casi l’attività investigativa è nata dalla querela presentata da alcune persone del posto che sono cadute nei raggiri.

La prima truffa è stata verso un 30enne del posto che, interessato all’acquisto di una Playstation, ha contattato il venditore, che aveva pubblicato un annuncio su una nota piattaforma on-line, concordando le modalità di pagamento e di spedizione. Dopo il pagamento la Playstation non è stata mai consegnata. Le indagini hanno permesso di appurare che l’autore della truffa, un 32enne residente nella provincia di Agrigento, titolare della Postepay sulla quale era stato effettuato il bonifico dal cingolano, ha utilizzato parte dei 490 euro ricevuti per pagare una rata di un proprio finanziamento.