Papa Francesco, l’arcivescovo Damiano: “Grati per il suo amore al Vangelo”

Alle ore 7.35 di questa mattina, Papa Francesco è nato al Cielo. Appresa la notizia, mons. Alessandro Damiano ha inviato alla Chiesa agrigentina in seguente messaggio:

“Ci uniamo alla preghiera della Chiesa universale e raccomandiamo l’anima del Santo Padre all’amore misericordioso di Dio. Grati per il suo amore al Vangelo e per il suo servizio alla Chiesa, ricorderemo sempre il suo viaggio a Lampedusa, in terra agrigentina, per sensibilizzare il mondo sui temi dell’accoglienza e dell’attenzione ai poveri e ai migranti. Invito la comunità diocesana alla Veglia di preghiera in ricordo di Papa Francesco che si terrà domani, martedì 22 aprile, alle ore 21.00 in Cattedrale.”