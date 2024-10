Parametri non conformi, stop all’erogazione idrica a San Leone: ecco dove

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato un’ordinanza con cui ordina la sospensione dell’erogazione idrica nei punti di prelievo di via Via Leopardi n° 12 e n° 13, 23 e 25, di via Pascoli n° 33, via Ustica 7, piazza Caratazzolo 55, che risultano non conformi al D. Lgs 18/23, assicurando, da parte di AICA, la fornitura idrica alle utenze interessate della non conformità, a mezzo autobotte.