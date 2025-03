“Parcheggio all’ex eliporto e senso unico”, novità in vista sulla viabilità a San Leone?

Un parcheggio all’ex eliporto e un senso unico di marcia per avere una circolazione più fluida. Sono le proposte avanzate ed esaminate dalla seconda commissione consiliare permanente in merito alla programmazione della viabilità estiva nella località balneare di San Leone. La commissione si è riunita giovedì e all’incontro hanno preso parte anche l’assessore Carmelo Cantone e il comandante della polizia locale, Vincenzo Lattuca. La Commissione ha premesso agli invitati che la discussione sui parcheggi e sulla viabilità di San Leone è stata affrontata più volte in adunanza e che l’Amministrazione è stata sollecitata più volte per trovare una soluzione definitiva al problema

L’assessore Cantone, che registra positivamente la convocazione della commissione, avvenuta in tempi che consentono un serio e proficuo lavoro convengono che è assolutamente necessario individuare ulteriori spazi di parcheggio per garantire una migliore fruibilità ai cittadini nelle giornate di traffico intenso; la circolazione attuata lo scorso anno, in linea di massima, risulta adeguata, ma necessita di alcune migliorie. Successivamente si è effettuato un sopralluogo nella località balneare di San Leone per definire nel dettaglio tutti gli aspetti della nuova viabilità. L’auspicio dei presenti è che le nuove disposizioni possano essere già operative nel periodo pasquale.