Passaggio di testimone nella presidenza della Fidapa: a Guarneri subentra Sala

Si è concluso ufficialmente il biennio di Presidente della Sezione F.I.D.A.P.A. Di Agrigento per Carmelina Guarneri. Il passaggio della “campana” per il biennio 2023-2025 va alla pediatra dott.ssa Cettina Sala.

“La nuova Presidente, unitamente al direttivo, alle Revisori , alle Consigliere e alle socie, saprà dare un notevole contributo per promuovere gli interessi delle donne negli affari, nelle professioni e nelle arti . Con azioni, strategie e idee costruttive inciderà nel tessuto sociale e farà navigare la nostra Fidapa”, ha dichiarato a margine del saluto di commiato la dottoressa Guarneri.

Nel corso del biennio 2021- 2023 l’associazione oltre che incrementarsi con l’ingresso di 20 nuove socie, eccellenti professioniste, è stata impegnata in numerose attività culturali partecipando attivamente alle riunioni e ai festeggiamenti per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025; le socie Fidapa sono state impegnate per l’affermazione della non violenza e l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna, occupandosi della parità dei diritti, della parità di genere, della salute, della medicina di genere, dei disagi sociali, dell’inclusione, dell’ambiente dell’istruzione di qualità rivolta agli studenti

“Nonostante la recrudescenza e i postumi della pandemia del virus Covid- 19 che ci ha fatto annullare eventi già in itinere, posso dire che la Fidapa non è rimasta inattiva ma ha continuato a perseguire le attività programmate”, ha dichiarato la Guarneri lasciando il testimone alla nuova presidente e al nuovo direttivo.

Ecco il nuovo direttivo: Presidente Cettina Sala, Vicepresidente Patrizia Nicastro, s Segretaria Antonella Attanasio, Tesoriera Rosetta Cremona, Past Presidente Carmelina Guarneri, Young Simona Bennici. Revisore: Fatima Celona, Serafina Frangiamore, Giovanna Lauricella Savatteri.Consigliere: Luigia Curseri, Eva Di Betta, Cinzia Lombardo, Donata Milano, Patrizia Volpe, Maria Luisa Zegretti.