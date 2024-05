“Passeggia con due coltelli nascosti tra gli indumenti”, denunciato 25enne 

Passeggiava in via Ugo La Malfa, nel centro di Agrigento, con un coltello che si intravedeva dai pantaloni. Alcuni cittadini, forse preoccupati, hanno così deciso di chiamare le forze dell’ordine. I poliziotti della sezione Volanti, giunti sul posto, hanno identificato e controllato un venticinquenne originario del Gambia.

Ed in effetti, come emerso da una perquisizione, il giovane era in possesso di un coltello artigianale con una lama di 18 centimetri, un cacciavite lungo 17 centimetri e un coltello da cucina nascosto nel calzino. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di porto di oggetti atti ad offendere.