Agrigento
In aggiornamento
Perquisizioni in corso al Comune di Agrigento
Perquisizioni in corso della Squadra mobile anche al Comune di Agrigento. Un’altra inchiesta scuote la Città dei templi
Un’altra indagine scuote la Città dei templi. La Squadra mobile sta eseguendo alcune perquisizioni – disposte dalla Procura di Agrigento guidata dal procuratore Giovanni Di Leo – a carico di diversi indagati. I poliziotti si sono presentati anche al Comune di Agrigento per acquisire documenti.
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Redazione
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