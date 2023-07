Personale addetto alla sicurezza non autorizzato, sanzionati due locali nell’agrigentino

Nell’ambito dei controlli effettuati dapersonale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e sociale, diretta dal Dr. Corrado Empoli,giusta direttiva del Questore di AgrigentoDr. Emanuele Ricifari, volti ad accertare il rispetto delle norme e delle prescrizioni, durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, ed a prevenire attività illecite poste in essere sui territorio della provincia, si è riscontrata, all’ingresso dei locali, la presenza di personale addetto alla sicurezza non autorizzato, in quanto noni scritto negli elenchi tenuti presso la locale Prefettura.

Nello specifico, sono stati controllati e sanzionati due locali, ubicati a San Leone e Canicattì.

Si è proceduto, pertanto, a contestare le sanzioni amministrative previste per l’attività svolta in difformità alle normative vigenti, sia ai diretti interessati (sei soggetti addetti alla sicurezza) che ai due gestori dei locali per non aver individuato il personale addetto al controllo tra gli iscritti nell’ elenco,dandone preventiva comunicazione alPrefetto di Agrigento.

Di seguito a quanto accertato, i gestori degli esercizi pubblici presenti nella provincia di Agrigento, sonostato diffidati a non incorrere, per il futuro, inquesta tipologia di illecito amministrativo.

Considerato l’approssimarsi della stagione estiva, saranno incrementati i controlli nel territorio della provincia di Agrigento, per quel che concerne le manifestazioni pubbliche, spettacoli, processioni religione e quant’altro, al fine di prevenire, contrastare e reprimere ogni attività illecita posta in essere in questo settore.