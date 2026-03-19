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In casa con quasi un chilo di droga, arrestato incensurato agrigentino 

L’uomo è stato dapprima fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di pochi grammi di hashish

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un quarantenne incensurato di Sciacca è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato dapprima fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di pochi grammi di hashish.

L’ispezione è poi stata estesa alla sua abitazione dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto quasi un chilogrammo di droga: 700 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina. Per questo motivo sono scattate le manette nei confronti del quarantenne. L’indagato, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento, è finito in carcere. 

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