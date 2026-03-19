Le Catacombe della Valle dei Templi aprono alle guide turistiche

Rafforzare il dialogo tra professionisti del turismo nel territorio; e far conoscere a una platea ancora più vasta, uno dei luoghi più affascinanti e meno frequentati della Valle dei Templi, simbolo di quel racconto stratificato nella storia della città antica. Entrare nelle catacombe paleocristiane, vuol dire percorrere gli ambienti ipogei che raccontano la vita della comunità cristiana nella antica Agrigento: un percorso che ha sempre richiesto modalità di visita attente e controllate, soprattutto per la fragilità estrema del luogo.

Dal 1 maggio al 31 ottobre , il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi avvia in via sperimentale, un nuovo sistema di accesso dedicato agli operatori turistici: turni giornalieri di visita alle catacombe riservati a gruppi accompagnati da guide turistiche abilitate. L’iniziativa nasce da una collaborazione diretta trail Parco, CoopCulture, concessionario dei servizi aggiuntivi e il mondo delle guide turistiche, con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale della Valle e contribuire al rafforzamento della stagione turistica, offrendo nuovi contenuti di visita, narrazioni, percorsi e spunti per gli itinerari.

Le visite saranno organizzate in due turni giornalieri, alle 9 e alle 14.45, dureranno un’ora e prevedono max 25 partecipanti per ogni gruppo (oltre a guida ed eventuale interprete, e un operatore di CoopCulture) in maniera da garantire la tutela degli ambienti sotterranei e la qualità dell’esperienza.

Il modello organizzativo – già adottato in altri siti archeologici – consentirà di veicolare i flussi turistici su orari prestabiliti, assicurando nello stesso tempo, sia la salvaguardia dell’ecosistema del sito che una gestione ordinata dei gruppi per i quali si potranno programmare percorsi e itinerari.

Le prenotazioni (che saranno possibili dal 9 aprile) dovranno essere effettuate entro dieci giorni dalla data prescelta e saranno gestite da CoopCulture che garantirà anche la presenza di un proprio operatore per l’accompagnamento tecnico lungo il percorso. Le guide turistiche che vogliono accreditarsi per accompagnare i gruppi all’interno del complesso catacombale, dovranno partecipare a due incontri formativi condotti dall’archeologa Serena Rizzo, dedicati alla storia del sito e alla modalità di gestione delle visite negli ambienti ipogei.