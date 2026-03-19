Agrigento, riunione al comune con i gestori delle telecomunicazioni

Al Comune di Agrigento, si è svolta una riunione con i gestori delle telecomunicazioni convocata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato. Erano presenti il sindaco, Francesco Miccichè, l’assessore alla Polizia Municipale, Carmelo Cantone, il Dirigente del Settore VI – Lavori Pubblici, Alberto Avenia, il Responsabile del Servizio IIA – Manutenzione Strade, Angelo Lezza, e i gestori delle telecomunicazioni operanti sul territorio comunale. All’incontro hanno preso parte le società Open Fiber e FiberCop.

Nel corso della riunione è stata rappresentata con fermezza la posizione dell’Amministrazione comunale, che ha espresso forte insoddisfazione per le modalità con cui stanno procedendo i lavori sul territorio.

In particolare, sono state evidenziate tutte le segnalazioni pervenute dai cittadini e già trasmesse dagli uffici comunali alle società interessate, spesso rimaste senza riscontro, nonostante l’invio di formali diffide, sia nell’ambito delle comunicazioni scritte sia in quello degli interventi di ripristino.

Durante l’incontro sono state inoltre affrontate le criticità relative:all’organizzazione dei cantieri;al non sempre corretto rispetto del Regolamento comunale e della normativa vigente in materia di scavi su suolo pubblico;al non sempre corretto ripristino degli interventi su linee esistenti;ai ritardi nei ripristini definitivi, anche a distanza di mesi;alla non corretta vigilanza dei cantieri;alla non sempre adeguata posa e planarità dei pozzetti rispetto alla sede stradale.

“È stato chiarito che la situazione è ormai insostenibile, sia per l’Amministrazione che per i tecnici comunali, costretti a rispondere ai cittadini per lavori non eseguiti dal Comune ma da soggetti terzi. È stato ribadito che l’Ente non può e non deve farsi carico dei ripristini in sostituzione delle ditte inadempienti. Particolarmente grave, risulta il fatto che il personale comunale venga chiamato ad intervenire anche in regime di reperibilità, persino nelle ore notturne, a seguito di segnalazioni di pericolo da parte dei Vigili del Fuoco o della Polizia Municipale, con conseguente aggravio di costi per l’Ente”, si legge nella nota dell’Amministrazione comunale.

Nel corso dell’incontro sono stati concordati i primi interventi urgenti di ripristino. L’Amministrazione ha inoltre ribadito che saranno pienamente applicate, anche con effetto retroattivo, le linee guida già predisposte dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, recepite con disposizione dirigenziale, finalizzate a rafforzare il rispetto delle norme. In particolare, tali linee prevedono l’obbligo di identificazione chiara del soggetto titolare dell’intervento attraverso apposita cartellonistica visibile, al fine di garantire trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini. La disposizione è stata formalmente attuata dal Dirigente del Settore VI con apposito atto che ne impone l’immediata applicazione anche ai lavori in corso.

Il sindaco Miccichè e l’assessore Principato, affermano: “È un atto dovuto verso i cittadini che devono sapere con chiarezza chi sta operando sul territorio e chi è responsabile degli interventi. L’Amministrazione non tollererà più ritardi, disservizi e scarichi di responsabilità”. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione la situazione, riservandosi ogni ulteriore azione a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano.