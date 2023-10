Più sicurezza a Fontanelle, il comitato di quartiere incontra il Prefetto e le Forze dell’Ordine

Si è svolto questa mattina un proficuo incontro tra il Prefetto di Agrigento, i vertici delle forze dell’ordine, l’Amministrazione comunale e il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme”.

L’incontro si è reso necessario per affrontare, in maniera sinergica e completa il tema della sicurezza e delle infrastrutture del nostro quartiere, programmando insieme azioni mirate e fattibili. Nel corso del confronto i rappresentanti del comitato di quartiere hanno esposto problematiche, criticità ma anche potenzialità e opportunità del territorio.

L’interesse da parte di tutti nel migliorare le situazioni esposte, ha reso l’incontro particolarmente interessante ed ha evidenziato un forte spirito di collaborazione tra le parti.

Incontri come questo rimangono fondamentali per tracciare un quadro sempre più aggiornato delle dinamiche territoriali; in particolar modo sul fronte della sicurezza pubblica.

“Siamo grati a S.E. il Prefetto dr. Filippo Romano, per aver mostrato attenzione e vicinanza alle nostre istanze, manifestando ampia disponibilità ad intervenire, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Autorità militari, adottando misure idonee per rassicurare gli abitanti e tutelare la loro sicurezza. Ringraziamo per la loro gentile e collaborativa presenza il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Colonnello Nicola De Tullio, il vicario del Questore della Polizia di Stato Dott. Francesco Marino, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza il Colonnello Edoardo Moro, e l’Assessore comunale Marco Vullo”, dichiara il comitato fontanelle insieme