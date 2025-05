Al via la terza edizione del Premio di Laurea “Peppino Cultrera”

Il Lions Club Agrigento Host dà il via alla Terza edizione del Premio di Laurea “Peppino Cultrera”, istituito in memoria di un Uomo che ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità agrigentina per impegno civico, rigore morale e passione per la cultura.

Il riconoscimento è riservato a giovani laureati presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento. Il bando ufficiale, con i requisiti di partecipazione e le modalità di candidatura, è disponibile sul sito del Club al seguente link: https://www.lionsclubagrigentohost.it/wp-content/uploads/2025/04/Bando-Peppino-Cultrera-III-ed-2025-Lions-Club-Agrigento-Host.pdf .

«Con questo premio – dichiara la Presidente del Lions Club Agrigento Host Nancy Arena – intendiamo non solo valorizzare il merito e sostenere i giovani talenti, ma anche onorare la memoria di Peppino Cultrera, figura esemplare di dedizione al bene comune e al servizio del prossimo. La sua eredità morale e culturale è ancora oggi viva e rappresenta per noi un faro».

«Il nostro Club – aggiunge la Presidente – rinnova così il proprio impegno concreto a fianco delle nuove generazioni, nella convinzione che la cultura e la conoscenza siano strumenti essenziali per costruire una società più giusta, consapevole e solidale».

Il Lions Club Agrigento Host invita tutti i giovani interessati a consultare il bando e a partecipare a questa importante iniziativa, segno tangibile del legame tra il mondo accademico, il territorio e i valori lionistici.