Forza Italia, Letizia Pace nuovo commissario cittadino di Palma di Montechiaro

Il deputato Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia di Agrigento, e la deputata Margherita La Rocca Ruvolo, hanno nominato la dottoressa Letizia Pace quale commissario cittadino di Forza Italia a Palma di Montechiaro.

La stessa Pace commenta: “Ringrazio gli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita la Rocca Ruvolo per questo importante attestato di stima. Sarà mio impegno lavorare con dedizione, dialogo e spirito di servizio per rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, valorizzando le istanze dei cittadini e promuovendo una politica basata su competenza, ascolto e concretezza.”

E l’onorevole Gallo dichiara: “La dottoressa Letizia Pace rappresenta una figura di comprovata professionalità e sensibilità verso le esigenze della comunità. Sono certo che saprà guidare con autorevolezza e impegno il nostro movimento locale. Con questa nomina, Forza Italia rinnova il proprio impegno nel radicamento territoriale e nel rilancio dell’azione politica del partito.”