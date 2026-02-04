Smantellata piazza di spaccio e trovate anche armi, 5 arresti

La Polizia di Stato, segnatamente poliziotti del Commissariato di P.S. “Zisa – Borgonuovo”, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di 5 soggetti (3 già ristretti per altra causa) ritenuti autori di più episodi di compravendita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico nr.1 indagato è risultato destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, gli altri 4 degli arresti domiciliari.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata da personale della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgonuovo”, nel novembre 2023 e si è conclusa nel luglio 2024. Le investigazioni, svolte con l’ausilio di intercettazioni e videoriprese, hanno consentito di disvelare le autonome attività illecite degli odierni destinatari di provvedimenti restrittivi ed anche di altri soggetti indagati in stato di libertà, impegnati a vario titolo in numerose cessioni al dettaglio di dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Nel corso delle indagini sono state ricostruite numerose cessioni di sostanze stupefacenti, in buona parte dedotte dalle conversazioni tra i soggetti intercettati, che utilizzavano un linguaggio criptico, ma il cui senso è stato possibile decifrare attraverso il loro modus operandi e le loro abitudini.

L’articolata attività d’indagine ha consentito, attraverso i riscontri e le risultanze investigative che man mano sono emerse, di pervenire a 5 arresti in flagranza di reato e al deferimento in stato di libertà di altri soggetti, tutti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con relativo sequestro di droga nonché alla sanzione amministrativa dei relativi acquirenti.

Base operativa è risultata essere un sito ubicato nel quartiere Noce; qui, più persone, a vario titolo indagate, si riunivano per concordare acquisti, effettuare i pagamenti per le cessioni, pianificare strategie di vendita che consentissero di porli in una condizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti nel settore degli stupefacenti.

Nel contesto investigativo si ricostruivano in due circostanze anche distinte cessioni di ingenti quantitativi di cocaina ed una partita dal peso di circa 1 kg veniva sequestrata dal personale di Polizia nel luglio 2024.

Proprio in occasione del sequestro dell’ingente partita di droga si rinvenivano nella disponibilità di uno degli odierni destinatari della misura restrittiva diverse armi: nr 2 pistole ed una piccola pistola mitragliatrice, armi tutte comprese di relativo munizionamento e sulla cui natura sono in corso accertamenti.