Trapani

Sorpresi dai carabinieri dentro un’abitazione, due denunce

I militari dell’Arma hanno sorpreso i due all’interno di un’abitazione con al seguito refurtiva ricollegati ad altri eventi criminosi

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato una straniera di 35 anni ed un italiano di 49 anni per ricettazione e violazione di domicilio in quanto sorpresi all’interno di un’abitazione in possesso di refurtiva.

I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo notturno nelle zone di Tre Fontane, hanno sorpreso i due all’interno di un’abitazione con al seguito refurtiva (capi di abbigliamento e accessori) ricollegati ad altri eventi criminosi.

È ancora in corso l’individuazione di alcuni dei proprietari per la restituzione della refurtiva.

