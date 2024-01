Polizia, autovelox sulle statali 115 e 640: ecco quando

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi gli autovelox. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. Dal 17 al 20 gennaio saranno sorvegliate la strada statale 640 la cosidetta Strada degli Scrittori e la statale 115 Sud occidentale Sicula.

Ecco tutte le date e le strade sottoposte a verifica:

17 gennaio: Strada statale 115 Sud occidentale sicula;

18 gennaio: Strada statale 640 (sia tratto nisseno che agrigentino);

19 gennaio: Strada statale 640 (sia tratto nisseno che agrigentino);

20 gennaio: Strada statale 115 Sud occidentale sicula;

In applicazione del codice della strada, le sanzioni sono calibrate in base alla velocità riscontrata: fino a 10 Km/h in più da 42 euro fino a 173 euro; fino a 40 Km/h si paga da 173 euro fino a 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, con in più una sospensione della patente fino a 3 mesi. Se la violazione supera i 60 Km/h la multa è tra 845 euro a 3.382 euro, con in più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Limiti di Velocità su strade e autostrade

Ricordiamo i limiti attuali: