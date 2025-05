Prefettura di Agrigento, giuramento dei nuovi Dirigenti Prefettizi

Tre nuovi Dirigenti Prefettizi, recentemente assegnati dal Ministero dell’Interno alla Prefettura di Agrigento a conclusione del VII corso di formazione iniziale della Carriera Prefettizia, hanno prestato, nelle mani del Prefetto della Provincia di Agrigento, Salvatore Caccamo, giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.

I tre Viceprefetti Aggiunti sono Alessandra Zaffuto e Giuseppe Nuara, entrambi di Agrigento, nonché Giuseppe Lo Cascio, proveniente da Palermo, che si affiancano agli altri Dirigenti della Prefettura, tra cui il Vice Prefetto Vicario, Elisa Vaccaro, il Dirigente contrattualizzato di 1 Fascia, Giuseppe Montana, e il Viceprefetto Aggiunto, Antonino Volpe.

Il Prefetto Caccamo, nell’accogliere formalmente i nuovi Dirigenti Prefettizi, ha augurato loro i migliori auspici e tutto il supporto necessario nello svolgimento delle importantissime funzioni di Rappresentanza del Governo attribuite.

La Dott.ssa Zaffuto, dopo la maturità classica, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano ed è abilitata all’esercizio della professione forense. Ha svolto parte del Tirocinio formativo presso la Prefettura di Milano e, da ultimo, presso la Prefettura di Agrigento, ove ha dato un importante contributo in materia di gestione dei flussi migratori. Inoltre, in passato ha prestato servizio – in qualità di funzionario amministrativo presso la Prefettura di Varese. Alla Dott.ssa Zaffuto sono stati conferiti gli incarichi relativi all’immigrazione, segnatamente la gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo, la cittadinanza, nonché quelli relativi ai diritti civili in genere.

Il Dott. Giuseppe Nuara, dopo la maturità classica, si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo, è Dottore di ricerca in Diritto penale ed abilitato all’esercizio della professione forense. Ha svolto il tirocinio formativo presso la Prefettura di Palermo, ove si è occupato di coadiuvare i Dirigenti preposti agli Uffici di diretta collaborazione con il Prefetto, nonché di depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo. Al Dott. Nuara è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ordine e Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento alle attività di polizia amministrativa.

Il Dott. Giuseppe Lo Cascio, dopo la maturità classica, si è laureato con lode presso l’Università degli Studi di Palermo. Dal 2018 al 2023 ha prestato servizio presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo. Ha svolto il tirocinio formativo presso la prefettura di Palermo, ove ha dato un importante contributo in materia diimmigrazione e diritti civili e nel settore della depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo. Al Dott. Lo Cascio è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Depenalizzazione, Sistema sanzionatorio amministrativo, contenzioso e rappresentanza in giudizio.