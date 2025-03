Premio Livatino, l’AIA Agrigento incontra il prefetto Caccamo

Il Presidente della Sezione AIA di Agrigento, Gero Drago, accompagnato dal collega Salvatore Fucà, ha avuto un incontro istituzionale con il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per programmare insieme una serie di iniziative che uniscono sport, legalità e valori civili. L’incontro ha avuto come focus principale la preparazione della 8ª Edizione del Premio Nazionale AIA-FIGC Beato Giudice Rosario Livatino, che si terrà il 30 maggio 2025 alle 17:30 a Canicattì.

Il Premio Livatino è un evento di grande rilevanza per l’AIA e, in particolare, per la Sezione Arbitri di Agrigento. Ogni anno, il premio viene assegnato a un giovane arbitro di Serie A, in riconoscimento delle sue qualità professionali e umane. Il premio, fortemente voluto dal Presidente Gero Drago e dal Consiglio Direttivo della Sezione, coinvolge non solo i vertici dello sport nazionale, ma anche importanti personalità del mondo delle istituzioni, della magistratura e della Chiesa.