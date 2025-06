Prevenzione del cervicocarcinoma, open day nei consultori familiari dell’agrigentino

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto un open day per prenotare e esgurie gratuitamente il Pap test per le donne di età compresa fra i 25 ed i 29 anni o l’Hpv Dna test per quelle dai 30 ai 64 anni. L’iniziativa avrà luogo nella giornata di giovedì 26 giugno presso i consultori familiari della provincia di Agrigento dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Le azioni sono coordinate dalla responsabile dell’Unità Operativa Centro Gestionale Screening, Angela Matina, in collaborazione con la dirigente dell’Unità Operativa Consultori Familiari, Olga Milano, e la dirigente dell’Unità Operativa Screening del cervicocarcinoma Claudia Trapani.

La prevenzione può salvare la vita e, con l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini, è possibile fare la differenza.