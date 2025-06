Scontro tra tre auto, muore in ospedale 28enne

E’ morto, dopo alcuni giorni di agonia, all’ospedale Cervello di Palermo, il 28enne marsalese Antonio Intorcia, uno dei cinque giovani feriti in un incidente stradale la notte tra il 12 e il 13 giugno scorsi sulla strada provinciale che collega Marsala a Trapani, all’altezza di contrada Birgi. Subito dopo l’incidente, il giovane, apparso subito in gravi condizioni e poi entrato in coma, era stato trasferito dall’ospedale di Marsala a quello palermitano in elisoccorso per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Antonio Intorcia, che lavorava per una impresa edile, era alla guida di una Fiat Punto quando ha perso il controllo dell’auto, scontrandosi violentemente contro una Citroën, con a bordo due ragazze, e successivamente contro una Mini Cooper. L’impatto è stato devastante: cinque in totale i giovani rimasti feriti, alcuni in maniera lieve, altri in condizioni più gravi.