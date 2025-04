Processione del Venerdì Santo ad Agrigento, i divieti firmati nell’ordinanza del Sindaco Miccichè

In vista della Processione diurna e serale del venerdì Santo che si svolgerà il 18 aprile, il Sindaco Franco Miccichè ha firmato ordinanza con provvedimenti a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità.

Visto il gran numero di persone partecipanti alle processioni religiose, che potrebbe generare episodi di disordini e di violenza, dalle ore 9,00 del 18/04/2025 alle ore 14,00 del 18/04/2025 e dalle ore 20,00 del 18/04/2025 alle ore 01,00 del giorno 19/04/2025 il divieto assoluto di:

-vendita di bevande alcoliche o superalcoliche e non alcoliche da asporto e negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione, in bottiglie di vetro, lattine e/o altri contenitori similari, compresi i distributori automatici;

-portare al seguito delle processioni e nel raggio m.500, bevande in contenitori di vetro o lattine o altro materiale potenzialmente utilizzabile come aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica;

Dalle ore 10,30 del 18/04/2025 alle ore 13,00 del 18/04/2025 e dalle ore 21,30 del 18/04/2024 alle ore 01,00 del 19/04/2025:

il divieto di collocazione di tavoli e sedie negli spazi esterni di pertinenza( quali marciapiedi, scalinate e porzioni di strada) degli esercizi di somministrazione presenti nel centro storico, nonché la rimozione di tutto quanto può risultare pericoloso per la pubblica incolumità lungo la Via Atenea, Scalinata Salita Contrino, Via Atenea angolo Via Porcello, Via Luigi Pirandello e la Piazza Luigi Pirandello e diffusione di musica e suoni e fino al passaggio delle processioni.