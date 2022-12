Progetto di Educazione Ambientale “EdEn-MED”, una delegazione Tunisina ad  Agrigento

Ad Agrigento visite di studio e incontro con gli stakeholder. Il progetto EdEn-MED, un progetto di Educazione Ambientale per un Mediterraneo Sostenibile sull’asse Sicilia-Tunisia, si svolgerà domani martedì 20 dicembre ore 10,30, presso la scuola Vincenzo Reale, a Fontanelle, sede distaccata dell’istituto comprensivo “Anna Frank” di Agrigento. Una delegazione di cinquanta persone, rappresentanti degli istituti scolastici e delle istituzioni tunisine in Sicilia, accompagnati dai rappresentanti dei partner italiani, domani sarà in missione in città per lo scambio di esperienze e il confronto sul campo e per analizzare nuove progettualità.

Il progetto EdEn-MED, attualmente in fase di realizzazione con ambito territoriale di azione identificato nelle province di Agrigento e Trapani, è articolato in varie fasi ed attività e prevede, tra l’altro: la capitalizzazione delle migliori pratiche attraverso un’analisi SWOT, lo scambio di visite e l’analisi delle percezioni, una importante campagna di sensibilizzazione e formazione a favore del personale scolastico: dirigenti, studenti, insegnanti e ispettori e delle scolaresche, la realizzazione e diffusione di un manuale pedagogico di educazione ambientale, la creazione di una piattaforma di scambio, la firma di accordi e convenzioni tra le parti, tunisine e siciliane. EdEn-MED, finanziato quale progetto strategico nell’ambito del Programma Italia–Tunisia 2014-2020, vede capofila ANPE (Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale in Tunisia) ed i partner CIFFIP (Centro Internazionale di Formazione Formatori e dell’Innovazione Tecnologica in Tunisia), Università degli Studi di Palermo – Polo Territoriale Universitario di Agrigento, CNR-IAS di Capo Granitola, ARPA e ORSA.