Progetto didattico “La Valle racconta il Mito”: un successo

Ieri, è stata celebrata la giornata conclusiva del Progetto didattico “la Valle racconta il Mito”, realizzato con il patrocinio del Comune e del Parco Archeologico. Protagonisti gli alunni dell’Istituto comprensivo “Agrigento Centro” e del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”.

Hanno presenziato alla cerimonia il prefetto vicario, Elisa Vaccaro, il commissario capo Dario Infurna, in rappresentanza del Questore; don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana; il professore Domenico Catuara del Provveditorato.

In particolare, il professore Giacomo Minio – Università degli Studi di Palermo – ha appassionato tutti i presenti sul valore del bene culturale e l’importanza di rafforzare il rapporto dei giovani con il proprio patrimonio monumentale.

Sono state consegnate targhe di riconoscimento e attestati agli alunni delle classi coinvolte in attività di educazione paesaggistico-ambientale, con escursionismo naturalistico sulla collina dei templi, e in attività di approfondimento sui temi fondamentali legati alla mitologia, all’arte, alla storia dei templi.

La presidente, Lea Provenzani Ceserani, e la segretaria, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, con le socie del Club Inner Wheel di Agrigento, hanno ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al progetto, con grande spirito di amicizia e servizio.

“Essere educati alla conoscenza, al godimento e all’uso responsabile del patrimonio culturale è un diritto di tutti i giovani!” Questa è stata l’idea forza del Progetto.

La didattica dei beni culturali, proprio nell’Anno 2025 che identifica “Agrigento capitale della cultura”, non può essere considerata soltanto esperienza formativa, da iscrivere nei curricula del ciclo d’istruzione, perché essa è, e sarà, prima di tutto, sviluppo della coscienza civica e consapevolezza della propria identità culturale . I sorrisi e i volti gioiosi degli studenti, alcuni dei quali hanno realizzato una bellissima rappresentazione scenica sulla mitologia, hanno confermato l’obiettivo raggiunto.

Il progetto “La valle racconta il mito” ha consentito ai ragazzi di approfondire le figure mitologiche presenti lungo la Collina dei Templi e al Museo “Griffo” come quelle della “Collezione Panitteri” .

Targhe di riconoscimento per la dirigente del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, Marika Helga Gatto, per la dirigente dell’ Istituto comprensivo “Agrigento Centro”, Rosellina Greco e per tutti i docenti referenti che hanno lavorato con grande passione e determinazione.