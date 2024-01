Protesta agricoltori, domani raduno dei trattori alla Rotonda Giunone

E’ previsto per domani il corteo degli agricoltori con raduno presso la rotonda Giunone ad Agrigento. Gli agricoltori con i loro trattori arriveranno da Licata, Palma di Montechiaro, Naro, Camastra e Canicattì. Non ci saranno problemi per la circolazione lungo la statale 640 e la statale 115; ad occuparsi della viabilità ci saranno le pattuglie della polizia stradale. Per evitare l’ingorgo lungo il Viale Leonardo Sciascia i trattori saranno deviati in contrada Mosella e da lì raggiungeranno la rotonda Giunone intorno alle 9.

“Stiamo lavorando in Italia per quello che e’ di competenza dei governi nazionali. Poi la gran parte delle rivendicazioni sono contro le politiche folli pseudo green europee e riguardano Agricoltori, pescatori, camionisti. E’ chiaro che e’ un’Europa che ha messo l’ideologia davanti al lavoro”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda sulle proteste degli Agricoltori. “A livello di governo italiano stiamo cercando di fare di tutto per trovare ulteriori risorse per porre rimedio ai disastri europei. Ripeto, io penso che l’Europa degli ultimi anni sia stata una sciagura, una iattura per i risparmiatori, per i proprietari di case, per gli automobilisti, per gli Agricoltori, per i camionisti, per i lavoratori”, ha aggiunto